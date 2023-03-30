Вице-премьер Украины заявила о готовности забрать всех украинских детей-сирот, депортированных в Россию, на границе РФ и любой страны ЕС

Украина готова забрать депортированных в Россию украинских детей-сирот на границе РФ с любой страной ЕС, заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Как представитель правительства я официально выражаю готовность забрать всех наших детей-сирот. При посредничестве международных организаций — ООН, МККК или другой — мы готовы приехать в любую европейскую страну на границу с РФ. К примеру, в Эстонию, в Нарву. И там забрать всех украинских сирот, которые сейчас незаконно удерживает Россия», — сказала Верещук во время новостного телемарафона.

По словам министра, в данный момент процесс возвращения детей происходит точечно, поскольку он «очень сложен и длителен»: «Иногда поиск, все необходимые процедуры и дороги занимают многие месяцы», — добавила вице-премьер. Она также пояснила, что если у ребенка есть родители, то они могут заниматься его возвращением, в то время как вернуть детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, может только государство.

28 марта Ирина Верещук опубликовала в своем телеграм-канале обращение на русском языке, в котором призвала российских граждан не усыновлять украинских детей, напомнив, что это «незаконно и подло». Она также отметила, что все имена приемных родителей и чиновников, причастных к усыновлению украинских детей, известны. Поэтому, считает вице-премьер, «рано или поздно [им] придется отвечать» за свои действия.

По данным портала «Дети войны», в Украине было зафиксировано более 19 с половиной тысяч случаев принудительной депортации несовершеннолетних. Вернуть удалось чуть больше 300 детей.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Читайте также

Гаага хочет арестовать Путина за депортацию украинских детей. Почему прокуроры считают это военным преступлением, но не геноцидом? 9 карточек