«Важные истории»: малоизвестная IT-компания по заказу Минобороны РФ создает программы для изоляции интернета, кибератак и управления «фабрикой троллей»

Малоизвестная российская IT-компания «Вулкан» по заказу Минобороны, ФСБ и СВР разрабатывает программное обеспечение для слежки, кибератак, управления фабрикой троллей и изоляции интернета, говорится в «Важных историй» с Süddeutsche Zeitung. Документы о «Вулкане» журналистам передал анонимный источник.

По данным «Важных историй», офис «Научно-технического центра „Вулкан“» находится на северо-востоке Москвы, в компании работает чуть больше 130 человек. Основателями фирмы значатся Антон Марков и Александр Иржавский. Общая выручка «Вулкана» за 2021 год составила чуть более миллиарда рублей.

Крупными клиентами центра издание называет войсковые части 33949 (подразделений СВР) и 64829 (Центр информационной безопасности ФСБ). По данным журналистов, за последние три года обе части перечислили компании более 300 миллионов рублей за разработку различных программ.

Однако главной разработкой фирмы, о которой узнали журналисты, является программа под шифром «Амезит», которую «Вулкан» создавал по заказу Минобороны РФ.

Согласно документам, эта программа должна была следить за всеми пользователями интернета на указанной территории, а также блокировать для них нежелательные, с точки зрения ведомства, сайты, перенаправляя пользователей на одобренные ресурсы.

Кроме того, программа должна была повысить эффективность распространения «специальных материалов». Эту подсистему «Важные истории» описали как «пункт управления огромной фабрикой троллей», с помощью которой сотрудник Минобороны мог «в один клик» создать сотни ботов в самых разных соцсетях.

Эксперты, с которым поговорили журналисты, предположили, что «Амезит» создавался для использования за границей, в том числе в Украине. Одним из главных условий работы комплекса был физический доступ к телекоммуникационному оборудованию, отмечают «Важные истории».

Журналистам не удалось обнаружить информации о том, где и как использовалась часть «Амезита», отвечающая за изоляцию интернета. Тем не менее они обнаружили примеры того, как работала «раскрутка специальных материалов». В частности, журналисты нашли сведения об участии ботов «Вулкана» в кампании против Хиллари Клинтон перед президентскими выборами в США в 2016 году и в раскрутке конспирологической версии убийства украинскими спецслужбами своего же коллеги, полковника Максима Шаповала, в 2017 году.

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