В Киеве при подрыве автомобиля погиб полковник разведки Минобороны Украины
В результате взрыва автомобиля, произошедшего в Киеве, погиб сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны республики.
Ранее представители МВД заявили, что при взрыве погиб «действующий военный» 1978 года рождения, не уточняя других подробностей. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт».
По данным телеканала 112, Шаповал руководил одним из подразделений военной разведки. «Страна.ua», в свою очередь, со ссылкой на источники сообщает, что погибший был начальником резерва главного управления разведки.
Автомобиль «Мерседес» взорвался на пересечении улиц Соломенская и Алексеевская в Киеве в 08:16. Водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Женщина 1990 года рождения была госпитализирована с осколочными ранениями ног, сообщает «Интерфакс-Украины», еще одному очевидцу происшествия понадобилась помощь врачей из-за нервного потрясения.