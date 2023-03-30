Российские войска обстреляли Харьков. Ракеты были запущены из Белгородской области

Войска РФ поздно вечером 30 марта нанесли удар по Харькову, сообщил глава области Олег Синегубов. По его данным, как минимум шесть ракет были запущены с территории Белгородской области. Обстрел, по словам Синегубова, российские войска вели из зенитно-ракетных систем С-300.

В одном из районов Харькова в результате обстрела поврежден частный жилой дом и два автомобиля. По предварительной информации, жители не пострадали, написал Синегубов в телеграме, добавив, что данные о последствиях обстрела уточняются.

«Украина Сейчас» со ссылкой на местные паблики пишет, что жители Харькова сообщают о дронах-камикадзе над городом. Официально эта информация пока не подтверждена.

Хроника 30 марта

Война Четырехсотый день. Онлайн «Медузы»

Хроника 30 марта

Война Четырехсотый день. Онлайн «Медузы»