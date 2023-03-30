Основатели NtechLab, разработавшей систему распознавания лиц, покинули компанию из-за разногласий по поводу работы в России

Основатели NtechLab Александр Кабаков и Артем Кухаренко, разрабатывающей технологии по распознаванию лиц, покинули компанию из-за разногласий с руководством и инвесторами. Об этом сами предприниматели рассказали Reuters.

По их словам, основное разногласие заключалось в том, что они хотели, чтобы NtechLab прекратила всю работу в России и вывезла сотрудников из страны. Руководство компании хотело продолжать работать в России.

«Большинство акционеров поддержали руководство, поэтому у нас не было другого выбора, кроме как уйти из компании», — рассказал Кухаренко.

По словам основателей компании, они начали обсуждения прекращения всех проектов в России после отравления политика Алексея Навального в августе 2020 года.

«Стало ясно, что страна движется к катастрофе, хотя никто представить себе не мог, что страна начнет войну», — пояснил Кухаренко.

Оба бизнесмена находятся не в России. Один из основателей компании покинул страну в декабре 2021 года (как выяснила «Медуза», Кабаков уехал из России после того, как руководителя другой сотрудничающей с госструктурами технологической компании Group-IB Илью Сачкова в 2021 году арестовали по обвинению в госизмене), второй — в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину. В интервью Reuters они заявили, что подписали против войны.

В июле 2022 года издание CNews со ссылкой на источники писало, что Кабаков и Кухаренко ушли из руководства компании. По словам источников, это произошло несколько месяцев назад.

NtechLab — разработчик систем распознавания лиц, один из владельцев компании — госкорпорация «Ростех». Разработанная компанией технология используется в городской системе видеонаблюдения в Москве. В 2020 году систему запустили еще в десяти городах России. С ее помощью силовики задерживали предполагаемых преступников и оппозиционеров.

После 24 февраля 2022 года Кабакова и Кухаренко внесли в «список коррупционеров и разжигателей войны» («Список 6000»), который ведет Фонд борьбы с коррупцией. После этого они передали соратникам Алексея Навального информацию о NtechLab. Вскоре их исключили из списка. Леонид Волков объяснял это решение тем, что основатели компании покинули ее и выпустили заявление, в котором осудили российское вторжение в Украину. В октябре 2022 года их вернули в список. В ФБК заявили, что «раскаяние Кухаренко и Кабакова не было достаточно публичным, а предоставленная ими информация несопоставима по значимости с их вкладом в построение полицейского государства»