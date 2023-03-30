МТС проведет ребрендинг, отказавшись от яйца в логотипе. Оно было символом компании с 2006 года

30 марта МТС объявит о масштабном ребрендинге, рассказал в интервью РБК президент компании Вячеслав Николаев.

Так, с нового логотипа уберут изображения яйца. Теперь это будет красный квадрат с буквами М, Т, С по периметру.

Такой логотип будут использовать для основных предложений компании. В случае с такими брендами как «МТС-авто» или «МТС-музыка» от основного логотипа компании будут отрезать уголок, на котором разместят логотип направления.

Ожидается, что официально новый логотип компании представят на мероприятии «МТС Платформа», которое проходит 30 марта. Однако РБК уже опубликовал изображения с новым логотипом.

Как отмечает издание, разработкой бренда МТС занималась совместно с агентствами Signal (part of ONY) и BBDO. Над концепцией айдентики работали два агентства — UtterDesign и Ony. Стоимость ребрендинга, по данным РБК, — 20-30 миллионов рублей.

Николаев пояснил, что решение о ребрендинге было принято, после того как в в 2019 году МТС незначительно поменял бренд.

Яйцо или, как говорили в компании, «символ в виде яйца», присутствовал на логотипе МТС с 2006 года. Тогда компания провела первый полномасштабный ребрендинг, сменив буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.