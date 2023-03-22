Компания «Вымпелком», владелец бренда «Билайн», зарегистрировала в Роспатенте товарный знак в виде буквы «б» с точкой возле логотипа компании. Регистрация была завершена 13 марта, внимание на это 22 марта обратило издание Sostav.

Компания подала заявку на регистрацию товарного знака в июле 2022 года, исключительное право на него будет действовать десять лет.

В пресс-службе компании пояснили, что используют альтернативный логотип «с прошлого года». «Впервые „б.“ появилась в качестве иконки тестовой сборки нашего мобильного приложения, а наши клиенты могли увидеть ее на мерче „Билайна“», — заявили в компании.

В конце 2021 года «Билайн» впервые за 16 лет изменил логотип и слоган. Название компании стало писаться со строчной буквы, а слоган «Живи на яркой стороне» заменили на «На твоей стороне».

В конце 2022 года материнская компания «Вымпелкома» Veon продала его российскому топ-менеджменту. Как сообщалось, бренд «Билайн» останется прежним.