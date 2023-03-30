Алексея Москалева, осужденного в России по статье о «дискредитации» армии, задержали в Минске

Алексей Москалев, осужденный в России на два года колонии по обвинению в повторной «дискредитации» армии, задержан в Минске. Об этом сообщил источник SOTA.

Адвокат Москалева Дмитрий Захватов написал, что связи с подзащитным у него сейчас нет, его телефон не отвечает, подтвердить задержание он не может, но «по косвенным данным все так и есть».

SOTA сообщает, что Москалева предположительно задержали из-за того, что он включил свой мобильный телефон в квартире, где скрывался от преследования.

Алексей Москалев был приговорен в России к двум годам колонии общего режима за комментарии в «Одноклассниках». Москалев — житель города Ефремов в Тульской области. Во время рассмотрения дела он находился под домашним арестом. В день вынесения приговора стало известно, что он бежал.

Уголовное преследование Москалева началось после того, как его дочь Маша нарисовала в школе на уроке ИЗО антивоенный рисунок. Машу забрали в приют. Комиссия по делам несовершеннолетних требует, чтобы ее отца, который воспитывает ее один, лишили родительских прав. Рассмотрение этого вопроса в суде назначено на 6 апреля.

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