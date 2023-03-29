Суд в Новосибирской области приговорил к исправительным работам бывшего депутата от «Единой России». Он сбил ребенка и уехал с места ДТП

Мировой судья в Татарском районе Новосибирской области приговорил бывшего районного депутата от «Единой России» Сергея Мамонтова к десяти месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 15% зарплаты.

Как сообщила областная прокуратура, 67-летнего жителя Татарска признали виновным по статье об оставлении в опасности (статья 125 Уголовного кодекса РФ). В сообщении прокуратуры не упоминается имя подсудимого, ТАСС уточняет, что речь о Сергее Мамонтове.

В декабре мировой судья прекратил возбужденное уголовное дело в связи с примирением сторон, но позднее прокуратура обжаловала это решение и дело направили на новое рассмотрение.

Сергей Мамонтов в октябре 2022 года сбил шестилетнего мальчика, после чего уехал с места происшествия. Пострадавшего ребенка госпитализировали с ушибами, сотрясением и переломом седалищной кости. Мамонтов пришел в полицию после того, как его машину объявили в розыск.

За нарушение правил дорожного движения депутату назначили 11 суток административного ареста, также его лишили водительских прав. В ноябре Мамонтова исключили из «Единой России», а также лишили депутатского мандата.