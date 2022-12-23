Суд в Новосибирской области закрыл дело депутата от «Единой России», который сбил ребенка и уехал с места ДТП

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Мировой суд Татарского судебного района Новосибирской области прекратил дело в отношении районного депутата от «Единой России» Сергея Мамонтова, который в конце октября сбил шестилетнего ребенка и уехал с места происшествия. Об этом сообщает областная прокуратура.

Согласно сообщению прокуратуры, дело было прекращено в связи с применением сторон, поскольку депутат «загладил причиненный вред», а также добровольно погасил сумму заявленного гражданского иска.

«Наконец этот дурдом закончился. Суд прошел, я получила, что хотела — это гарантийное письмо, которое не имеет срока давности, о том, что все расходы Мамонтов берет на себя в дальнейшем на то, что будет связано с травмой. Теперь я хочу забыть как можно быстрее все это», — сказала мать ребенка.

В свою очередь прокуратура Новосибирской области уже обжаловала решение суда и намерена добиваться нового рассмотрения дела. Апелляционное представление будет рассмотрено Татарским районным судом.

Депутат Сергей Мамонтов сбил шестилетнего ребенка 30 октября, после чего уехал с места происшествия. Мальчика с ушибами, сотрясением и переломом седалищной кости поместили в реанимацию. Через несколько дней его перевели в отделение травматологии.

Мамонтов пришел в отдел полиции только после того, как его машина была объявлена в розыск. По факту произошедшего против депутата возбудили два административных дела: нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, и невыполнение обязанностей в связи с ДТП. Его арестовали на 11 суток и лишили водительских прав. Позже прокуратура возбудила уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

В начале ноября «Единая Россия» исключила Мамонтова из партии. Позднее депутаты Татарского района лишили его мандата.