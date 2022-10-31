В Новосибирской области депутат от «Единой России» сбил шестилетнего ребенка и уехал с места ДТП

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В городе Татарск Новосибирской области 30 октября районный депутат от «Единой России» Сергей Мамонтов сбил шестилетнего ребенка, а затем скрылся с места происшествия. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области. По данным ведомства, ребенка доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.

По факту произошедшего против депутата возбудили два административных дела: нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью и невыполнение обязанностей в связи с ДТП.

Помимо этого, в пресс-релизе ведомства сказано, что по указанию прокурора было зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном статьей 125 УК РФ (оставление в опасности). В настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка. Максимальное наказание по статье составляет год лишения свободы.

«Коммерсант» пишет, что депутат после ДТП самостоятельно явился в полицию и прошел освидетельствование, которое показало, что он был трезв.

Произошедшее прокомментировала руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец: «Поступок Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона. Что касается „Единой России“, то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете, а также окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье».

Суд назначил Мамонтову 11 суток ареста, признав его виновным по статье 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Судебное решение в законную силу не вступило, уточняет пресс-служба прокуратуры. Депутат свою вину признал.