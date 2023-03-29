Путин сменил губернатора Омской области. На этот пост он назначил главу правительства аннексированной ДНР

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Временно исполняющим обязанности губернатора региона Путин назначил главу правительства аннексированной ДНР Виталия Хоценко.

В Кремле сообщили, что Бурков написал заявление об отставке по собственному желанию. Он занимал пост омского губернатора с сентября 2018 года.

В разговоре с Хоценко по видеосвязи Путин отметил, что тот «почти пять лет проработал на северах» и ему понятны «проблемы Сибири».

«Я приложу все усилия, чтобы ваше высокое доверие и жителей, если предложите в том регионе, о котором предварительно я слышал, то приложим все усилия, чтобы сделать жизнь людей лучше. Работы много, но мы ее не боимся», — сказал Хоценко.

Виталий Хоценко был назначен председателем правительства самопровозглашенной ДНР в июне 2022 года. До этого он возглавлял департамент промышленной политики и проектного управления Минпромторга. Он также был однокурсником руководителя ФБК Марии Певчих.

В середине марта Путин сменил главу Чукотки. Вместо Романа Копина, который занимал эту должность последние 15 лет, был назначен бывший первый заместитель председателя правительства самопровозглашенной ЛНР Владислав Кузнецов.