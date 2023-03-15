Путин назначил бывшего зампреда правительства самопровозглашенной ЛНР главой Чукотки
Источник: Президент России
Бывший первый заместитель председателя правительства самопровозглашенной и аннексированной ЛНР Владислав Кузнецов назначен исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа.
Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля. В тексте документа говорится, что возглавлявший Чукотку последние 15 лет Роман Копин освобожден с поста собственному желанию.
Роман Копин возглавлял Чукотский автономный округ с июля 2008 года. На этом посту он сменил бизнесмена Романа Абрамовича.
Владислав Кузнецов в 2019-2022 годах занимал должность вице-губернатора Курганской области. До этого он работал в структурах СИБУРа. С июня 2022 года Кузнецов был первым зампредом правительства самопровозглашенной ЛНР.