Pepsi сменила логотип впервые за 15 лет. В России эти напитки из-за войны официально не продаются
Компания Pepsico представила новый логотип своего самого известного продукта — линейки газированных напитков Pepsi.
Предыдущий раз логотип менялся в 2008 году. Новый логотип вновь представляет собой круг красно-бело-синего цвета (но сегменты расположены немного иначе и использован другой оттенок синего) и, впервые за 25 лет, в нем есть надпись Pepsi. В предыдущие годы надпись была отдельно от круга.
Как отмечает CNN, новый логотип ближе всего к использовавшемуся в 1987-1997 годах. Эту версию лого со словом Pepsi в круге, если верить данным опросов, потребители до сих пор помнят лучше всего.
В Северной Америке напитки с новым логотипом появятся осенью 2023 года, а на рынках других стран — в течение 2024 года.
После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Pepsi перестала поставлять свою продукцию в Россию и остановила производство на российских заводах. После того, как товарные запасы закончились, в России можно приобрести Pepsi завезенную только в рамках «параллельного импорта».