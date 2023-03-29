Хлебокомбинат в Тамбове «параллельно с баранками и батонами» начал производить дроны для российских военных

Тамбовский хлебокомбинат начал собирать беспилотники для российской армии, сообщает «Российская газета».

По данным издания, завод с самого начала полномасштабной войны в Украине совместно с другими тамбовскими предприятиями передает российским военным свою профильную продукцию, а также медикаменты и снаряжение. Тем не менее после того, как военные сообщили, что на передовой больше всего нужны беспилотники, предприятие «параллельно с баранками и батонами» наладило выпуск дронов, пишет газета.

«Еще в прошлом году военные попросили прислать беспилотники — чем больше, тем лучше. Попробовали конструировать сами — из деталей, которые можно найти в любом интернет-магазине. Сделали несколько экземпляров, свозили на фронт. Один дрон потеряли, получили ценные замечания, по возвращении доработали конструкцию и начали серийное производство, параллельно снижая себестоимость везде, где это возможно», — рассказал заместитель директора предприятия Александр Рудик, добавив, что в будущем фирма рассчитывает начать печатать часть комплектующих на 3D-принтере.

Сейчас, пишет газета, предприятие выпускает простейшие квадрокоптеры, которые получили название «Бекас». Эти дроны можно использовать для наблюдения.

Первую партию из 16 беспилотников завод хочет отправить военным в конце марта. Всего мощности предприятия позволяют собирать до 200 дронов в месяц. По данным издания, один «Бекас» обходится в 25-50 тысяч рублей.

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