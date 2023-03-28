В центре содержания мигрантов на границе США и Мексики произошел пожар. Десятки человек погибли
Не менее 39 человек погибли и еще 29 получили ранения в результате пожара, произошедшего вечером 27 марта в центре содержания мигрантов в городе Сьюдад-Хуарес на границе США и Мексики, сообщает АР.
Генпрокуратура Мексики начала расследование обстоятельств инцидента. Причины возгорания пока не установлены. Как рассказали в Национальном иммиграционном институте Мексики, в ведении которого находится объект, в центре проживали взрослые мужчины из Центральной и Южной Америки.
Сьюдад-Хуарес является главным перевалочным пунктом для мигрантов, которые хотят попасть в США. В городе множество временных приютов для граждан, которые запросили убежище в США и ожидают рассмотрения своих заявок властями. По другую сторону границы расположен город Эль-Пасо, штат Техас.