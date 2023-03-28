В Ростовской области российского военного обвинили в государственной измене

Российские следователи обвинили военнослужащего Ростовского гарнизона Илью Трачука в и незаконном получении сведений, составляющих . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело Трачука передали на рассмотрение в Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону. Подробности дела неизвестны. Судебное заседание по делу намечено на 10 апреля.

ТАСС уточняет, что, по данным гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону, в 2022 году Илья Трачук дважды привлекался к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.

В июле 2022 года Госдума РФ приняла поправки к статьям Уголовного кодекса о государственной измене и шпионаже, которые расширили эти понятия. В частности, на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в статье о государственной измене появилась формулировка о переход на сторону противника. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон 14 июля.

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