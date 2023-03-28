Приморский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры, требовавшей запретить распространять в интернете картинку с цитатой французского философа Жан-Поля Сартра. Об этом говорится в карточке дела на сайте суда.

Прокуратура подала иск из-за фразы «Любой антикоммунист — сволочь». По мнению ведомства, в ней есть признаки «унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды», сообщает петербургское издание «Закс.ру».

Первоначально по иску проходили 42 ответчика, но к последнему заседанию их осталось шестеро, пишет «Коммерсант». Число ответчиков сократилось, поскольку многие сайты, где появилась такая картинка, сами удалили изображение или же были заблокированы по другим причинам.

Прокуратура обратилась в суд вскоре после того, как в начале 2022 года в Петербурге члена КПРФ Алексея Филиппова оштрафовали на 10 тысяч рублей по обвинению в возбуждении ненависти или вражды из-за картинки с фразой об антикоммунистах. Он свою вину не признал. Филиппов также стал одним из ответчиков по иску прокуратуры, но в марте 2023 года вышел из дела, удалив изображение.

В КПРФ указывали, что Сартр использовал эту фразу в работе «Морис Мерло-Понти жив», которую он написал после смерти своего друга, философа Мориса Мерло-Понти. В оригинале фраза звучит так: «Tout anticommuniste est un chien», если дословно, то «Каждый антикоммунист — собака».

Представители КПРФ говорили, что фразу Сартра перевел профессор и доктор филологических наук Сергей Фокин. Автора перевода несколько раз вызывали в суд, но он не пришел.