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Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал члена КПРФ Алексея Филиппова на 10 тысяч рублей по обвинению в возбуждении ненависти или вражды (статья 20.3.1 КоАП). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Протокол на Филиппова составили в январе. Поводом стало то, что в 2017 году он репостнул во «ВКонтакте» картинку с цитатой «Любой антикоммунист — сволочь…», «авторство которой приписывают гражданину Франции Жан-Полю Сартру, философу и писателю», говорилось в протоколе.

Сотрудники Центра экспертиз СПбГУ посчитали, что эта публикация «содержит признаки унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды».

Юрист петербургского отделения КПРФ Татьяна Дьячкова, которая представляла интересы Филиппова, заявила телеграм-каналу «Ротонда», что будет обжаловать назначенный ему штраф.

«Ситуация возмутительна, потому что это цитата великого французского философа Сартра. Ее перевел профессор и доктор филологических наук Сергей Леонидович Фокин. На момент, когда он опубликовал свою книгу с цитатой, он являлся преподавателем СПбГУ», — заявила Дьячкова Znak.com, добавив, что «это была научная цитата до сегодняшнего дня».

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