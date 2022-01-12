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Прокуратура Петербурга составила административный протокол в отношении члена КПРФ Алексея Филиппова из-за цитирования работы французского философа Жан-Поля Сартра. Протокол составили по статье о возбуждении ненависти или вражды (статья 20.3.1 КоАП), сообщил « » помощник депутата Законодательного собрания Петербурга, член КПРФ Александр Рогожкин.

В постановлении о возбуждении дела сказано, что протокол составили из-за того, что в апреле 2017 года Алексей Филиппов репостнул во «ВКонтакте» картинку с фотографией «мужчины в очках» и цитатой «Любой антикоммунист — сволочь…», «авторство которой приписывают гражданину Франции Жан-Полю Сартру, философу и писателю».

Сотрудники Центра экспертиз СПбГУ посчитали, что эта публикация «содержит признаки унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды». Как сказала юрист петербургского отделения КПРФ Татьяна Дьячкова, статья 20.3.1 КоАП, по которой Филиппова пытаются привлечь к ответственности, не содержит такой формулировки.

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«Прокуратура не смогла найти цитаты в изданных в России трудах Сартра, приписала его слова коммунисту и этого оказалось достаточно для возбуждения дела», — заявил Александр Рогожкин.

Представители КПРФ обнаружили цитату в работе «Морис Мерло-Понти жив», которую Сартр написал после смерти своего друга, философа Мориса Мерло-Понти, рассказала Татьяна Дьячкова. В оригинале фраза звучит так: «Tout anticommuniste est un chien», если дословно, то «Каждый антикоммунист — собака».

«В ней фигурирует слово „chien“, которое переводится как „пес“ и как „паскуда“. А дальше мы идем в толковые словари и видим, что один из синонимов слова „паскуда“ является слово „сволочь“», — рассказала Дьячкова.

11 января Приморский районный суд Петербурга начал рассматривать протокол в отношении Филиппова, рассказал Рогожкин. По его словам, к делу приобщили около 30 листов с оригиналами и переводами материалов западной печати, где использовалась эта фраза как цитата Сартра. Рассмотрение дела продолжится 20 января.

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