Суд отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой по делу о рисунках вульвы
Кассационный суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой по делу о рисунках вульвы. Об этом сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на адвоката художницы.
По решению суда, дело будет заново рассмотрено в первой инстанции в Комсомольске-на-Амуре.
Уголовное дело в отношении Цветковой возбудили в 2019 году из-за публикации рисунков вульвы в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте». Цветкову обвинили в распространении порнографии, она вину не признавала и заявляла, что с помощью своих рисунков пыталась снять табу с женской физиологии. Прокуратура требовала для Цветковой три года колонии, но летом 2022 года суд вынес оправдательный приговор.
Цветкова покинула Россию в ноябре 2022 года, на следующий день после того, как оправдательный приговор был подтвержден в апелляционной инстанции.