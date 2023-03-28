Северная Корея заявила, что провела имитацию ядерного взрыва с помощью баллистической ракеты и подводного беспилотника

Власти Северной Кореи подтвердили, что 27 марта осуществили запуск баллистической ракеты, и заявили, что испытания завершились имитацией ядерного удара. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, баллистическую ракету оснастили испытательной боевой частью, имитирующей ядерную боеголовку, чтобы нанести ядерный удар по острову недалеко от Кимчхэка. ЦТАК пишет, что боевая часть ракеты сдетонировала в воздухе на высоте около 500 метров над целью.

Кроме того, как сообщает ЦТАК, Северная Корея с 25 по 27 марта испытала подводный аппарат типа «Хэиль-1», способный нести ядерный боезаряд. За 41 час и 27 минут он проплыл 600 километров в Японском море. «В первой половине дня 27 марта [аппарат] достиг намеченной цели, где его испытательная боеголовка точно взорвалась под водой», — говорится в сообщении ЦТАК (перевод по «Интерфаксу»).

27 марта южнокорейские и японские военные сообщили, что КНДР запустила две баллистических ракеты.

24 марта стало известно, что КНДР провела испытания подводного беспилотника, способного вызвать «радиоактивное цунами». Тогда сообщалось, что дрон запустили 21 марта и следующие 59 часов он находился в движении на глубине 80-150 метров. Достигнув назначенной точки, имитирующей порт противника, беспилотник произвел детонацию опытной боеголовки. Корейские СМИ писали, что КНДР провела испытания в ответ на военные учения США и Южной Кореи.

В середине марта США и Южная Корея провели совместные учения под названием «Щит свободы». Вашингтон и Сеул отрабатывали сценарии по отражению потенциальной агрессии со стороны КНДР на фоне продолжающихся испытаний баллистических ракет — за 2022 год Северная Корея осуществила ракетные пуски 37 раз, в рамках которых были запущены около 70 ракет.

Читайте также

Как выжить при ядерной катастрофе Мы очень надеемся, что эта инструкция «Медузы» вам никогда не понадобится

Читайте также

Как выжить при ядерной катастрофе Мы очень надеемся, что эта инструкция «Медузы» вам никогда не понадобится