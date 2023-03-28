Итальянские СМИ раскрыли детали побега Артема Усса из-под домашнего ареста. По версии следствия, побег могли устроить российские спецслужбы

Артем Усс — сын красноярского губернатора Александра Усса, который был задержан в Италии по запросу США и сбежал из-под домашнего ареста, воспользовался помощью сообщников, сообщает итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на следствие.

22 марта Артем Усс сломал свой электронный браслет и ушел из квартиры в пригороде Милана, где отбывал домашний арест. Когда полиция приехала на место, он уже скрылся.

Corriere della Sera пишет, что неподалеку от квартиры Усса ждал водитель. Позднее сын красноярского губернатора пересел в другой автомобиль и пересек наземную границу Италии с одной из соседних стран, вероятно, со Швейцарией или Словенией.

26 марта итальянское издание La Repubblica также писало со ссылкой на близкие к следствию источники, что Усс покинул квартиру, где отбывал домашний арест, и уехал на машине с неизвестным мужчиной. Позднее, по информации La Repubblica, он улетел частным рейсом по поддельным документам. В свою очередь, газета Cagliaripad 27 марта сообщала, что Усс может все еще находиться в Италии.

Corriere della Sera и La Repubblica отмечают, что, по версии следствия, у Усса могла быть целая сеть сообщников и что ему могли помочь с побегом российские спецслужбы.

Власти США обвиняют Артема Усса в контрабанде венесуэльской нефти, торговле военными технологиями через подставные компании, отмывании денег и нарушении санкций. Ему грозит до 30 лет тюрьмы в США.

В октябре 2022 года Усса задержали в миланском аэропорту по запросу Вашингтона. Через 10 дней сына красноярского губернатора заочно арестовали в Москве по делу об отмывании денег. Власти РФ заявили, что будут добиваться экстрадиции Усса. «Коммерсант» предполагал, что таким образом Россия хочет «перехватить Усса-младшего у американцев».

В ноябре суд в Милане освободил Усса из-под стражи и перевел его под домашний арест, пока власти Италии не завершат производство о его экстрадиции в США. В январе Усс попросил суд экстрадировать его в Россию.

Подробнее о деле Артема Усса

Сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии Его экстрадиции добиваются США и Россия. Где он теперь находится, неизвестно

Подробнее о деле Артема Усса

Сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии Его экстрадиции добиваются США и Россия. Где он теперь находится, неизвестно