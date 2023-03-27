В Израиле объявили всеобщую забастовку из-за судебной реформы. Из аэропорта Бен-Гурион отменены все вылеты

Израильский профсоюз Гистадрут объявил о всеобщей забастовке в знак протеста против судебной реформы, которая вызвала массовые протесты в стране.

«Мы беремся за руки, чтобы остановить рабочую активность в Израиле. Торговые центры и фабрики закроются», — заявил лидер Гистадрута Арнон Бар-Давид на выступлении перед чиновниками и бизнес-сообществом.

Как сообщает The Times of Israel и Haaretz, к забастовке присоединились работники здравоохранения, детских учреждений, а также чиновники и некоторые сотрудники разных подразделений Минюста Израиля.

Работники крупнейшего аэропорта страны Бен-Гурион отменили все вылеты. Аэропорт принимает на посадку только те рейсы, которые уже находились в воздухе.

Протестующие и бастующие требуют, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу отказался от реализации реформы, в результате которой правительство может получить право решающего голоса при выборе судей и ограничить возможности Верховного суда по отмене директив или законов.

Ранее издание Haaretz сообщало, что на фоне протестов премьер-министр начал обсуждать с членами своей коалиции возможность заморозки закона о реформе. Ожидается, что 27 марта Нетаниягу выступит с публичным обращением на эту тему.

Массовые протесты из-за судебной реформы продолжаются несколько месяцев. Очередное обострение произошло 26 марта, когда Биньямин Нетаниягу отправил в отставку министра обороны Израиля Йоава Галанта из-за его несогласия с политикой правительства. Накануне отставки министр призвал власти страны остановить реформу. Нетаниягу заявил, что потерял доверие к министру обороны, добавив что тот «действовал за спиной правительства». В результате в городах Израиля произошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией.

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