«Проект»: после начала войны Россию покинули десятки известных ученых

Из России после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину начали массово уезжать известные ученые, выяснил «Проект».

Журналистам удалось установить имена 28 ученых, покинувших РФ после начала войны. Среди них — академик РАН, президент Московского математического общества Виктор Васильев, член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, профессора РАН Сергей Попов и Александр Марков.

«Проект» подчеркивает, что уехавших специалистов гораздо больше. В частности, только организация Scholars at Risk вывезла из России 200 человек, а еще 62 ученым помог уехать немецкий фонд Александра фон Гумбольдта. Кроме того, в телеграм-чатах для ученых, которые нуждаются в релокации, сейчас состоят больше шести тысяч человек, отмечает «Проект».

Также, по данным журналистов, после начала полномасштабной войны многие российские вузы лишились десятков преподавателей. В частности, в одном из подразделений Высшей школы экономики — Институте гуманитарных историко-теоретических исследований — уволилось 60% сотрудников, рассказал «Проекту» экс-директор подразделения Алексей Плешков. В свою очередь бывший профессор НИУ ВШЭ Константин Сонин считает, что всего вуз лишился не менее 150 преподавателей.

Одним из российских вузов, наиболее пострадавших от войны в Украине, стал Сколковский институт науки и технологий, ориентированный на партнерство с зарубежными учебными заведениями. В частности, после начала полномасштабного российского вторжения Сколтех покинули почти все иностранные и многие российские профессора и студенты. Подробнее об этом писала «Медуза» в своем расследовании.

Расследование «Медузы» о Сколтехе

«Дураки есть по обе стороны океана» Светлана Рейтер рассказывает, как из-за войны рушится Сколтех — любимый проект Медведева, российский вуз, который был партнером знаменитого американского университета MIT

Расследование «Медузы» о Сколтехе

«Дураки есть по обе стороны океана» Светлана Рейтер рассказывает, как из-за войны рушится Сколтех — любимый проект Медведева, российский вуз, который был партнером знаменитого американского университета MIT