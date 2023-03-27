В Кремле заявили, что Россия не собирается отказываться от планов размещения в Беларуси тактического ядерного оружия несмотря на грозящие за это новые санкции.

«На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может. Президент (Путин) все объяснил в своем заявлении, которое он сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего», — сказал 27 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

25 марта в эфире телеканала «Россия 24» вышло интервью Владимира Путина, которое он дал автору программы «Москва. Кремль. Путин», корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. Путин, в числе прочего, заявил, что Россия разместит на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. По словам президента РФ, 10 самолетов белорусских ВВС уже готовы к применению такого типа оружия. Кроме того, Россия, по словам Путина, передала Беларуси комплекс «Искандер», который тоже может быть носителем тактического ядерного оружия.

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