Киевскую и Днепропетровскую области атаковали беспилотники. ВСУ заявили, что сбили несколько дронов

Вечером 27 марта регионы Украины подверглись атаке беспилотников. Воздушную тревогу объявили в нескольких восточных, центральных и западных областях страны.

Очевидцы сообщили о звуках взрывов в Киеве, Днепре, Краматорске. В Киевской области сработали системы ПВО, рассказали в местной военной администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что взрывы произошли в двух районах города — Оболонском и Святошинском. В последнем загорелся магазин.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, что российские военные в очередной раз атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed и несколько беспилотников уже сбиты в Киевской и Днепропетровской областях.

«Случается то, что и всегда: время от времени враг атакует Украину „Шахедами“. Атакуют с севера и с юго-восточного направления. Если слышите взрывы, вероятно, может работать противовоздушная оборона. Призываем граждан придерживаться алгоритмов безопасности, — цитирует его заявление „Украинская правда“. — Будем ждать завершения боевой работы. По отбою тревог сообщим о результатах противовоздушного боя».

С начала октября 2022 года российская армия регулярно наносит массированные удары по территории Украины, задействуя как ракеты, так и беспилотники иранского производства. Целью таких ударов зачастую являются объекты энергетической инфраструктуры. Из-за нехватки мощностей в энергосистеме Украины во всех регионах уже несколько месяцев проводятся как плановые, так и экстренные отключения электричества.

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