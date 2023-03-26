«Это порочит его память». Вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал «Король и Шут»

Вдова фронтмена группы «Король и Шут» Михаила Горшенева Ольга Горшенева заявила, что образ ее мужа, показанный в сериале о группе, не соответствует действительности. Об этом она написала во «ВКонтакте». Внимание на запись обратила «Фонтанка».

Ольга Горшенева сообщила, что происходящее в сериале «Король и Шут», премьера которого состоялась в начале марта, «очень болезненно для меня и моих детей».

«Многие, кто знал и дружил с Мишей, в недоумении, потому что тот образ, который спродюсирован в этом сериале, не соответствует действительности. Михаила не то чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антогонистом. Неверно расставлены акценты», — заявила она.

Она раскритиковала режиссера сериала Рустама Мосафира, заявив, что он показал «поверхностно картину», которая основана «на мнении двух людей».

«Я считаю, что этот сериал порочит его (Михаила Горшенева) память. Когда я давала добро на сериал, речь шла о другом. А с тем, что мы видим в итоге, я категорически не согласна», — добавила Ольга Горшенева.

Сериал «Король и Шут» выходит на «Кинопоиске» с начала марта. По данным «Кинопоиска», в день премьеры два дебютных эпизода посмотрели 410 тысяч подписчиков, что стало рекордным значением для сервиса. После выхода сериала песни группы «Король и Шут» вошли в топы чартов «Яндекс.Музыки».

Михаил Горшенев умер в июле 2013 года в Петербурге от острой сердечной недостаточности. Ему было 39 лет.