Журналистка Мария Пономаренко, осужденная за пост о драмтеатре в Мариуполе, заявила, что ее избили санитары психиатрической бригады

Журналистку издания RusNews Марию Пономаренко, приговоренную к шести годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию, на несколько дней поместили в психиатрическую больницу. Ее избили санитары, сообщил «ОВД-Инфо» адвокат Дмитрий Шитов.

Пономаренко обвинили в распространении «фейков» про армию из-за поста об . Приговор вынесли в феврале 2023-го. В марте журналистку доставили в следственный изолятор в городе Бийск.

Как рассказал адвокат Дмитрий Шитов, 17 марта Пономаренко из СИЗО увезли в психиатрическую больницу, где она провела три дня. По словам адвоката, у журналистки случился приступ во время обыска, и она начала «крушить все вокруг». Сотрудники СИЗО вызвали психиатрическую бригаду. Пономаренко обвинила санитаров в применении силы. Позднее медицинская служба СИЗО зафиксировала у нее синяки.

Сама Пономаренко написала в письме (его опубликовал RusNews), что 17 марта «у нее сдали нервы». «Заплакала. Началась истерика. Ни на кого не бросалась», — подчеркнула журналистка. К ней вызвали психиатрическую бригаду. По словам Пономаренко, санитары «швырнули» ее на стол для обыска и связали руки за спиной так, что «в ушах зазвенело». На пути в психиатрическую больницу ее били по голове, спине, животу и груди.

«Трое суток продержали в больнице, ничего не кололи. В первые сутки за то, что вовремя не допила какао, санитар Максим ударил по щекам, в живот и в грудь», — добавила Пономаренко в письме.

Мария Пономаренко — журналистка из Барнаула. Ее задержали в апреле 2022 года. Находясь в СИЗО до вынесения приговора, она жаловалась на ухудшение психического состояния и рассказывала, что вскрыла себе вены.

Читайте также

В России продолжают сажать людей, рассказывающих правду о войне с Украиной. Журналистке Марии Пономаренко дали шесть лет колонии за пост об ударе по драмтеатру в Мариуполе Вот ее история

Читайте также

В России продолжают сажать людей, рассказывающих правду о войне с Украиной. Журналистке Марии Пономаренко дали шесть лет колонии за пост об ударе по драмтеатру в Мариуполе Вот ее история