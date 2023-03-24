«Схемы»: украинское авиапредприятие «Мотор Сич» сотрудничало с иранскими компаниями. Среди них были производители беспилотников Shahed

Украинское стратегическое предприятие «Мотор Сич» сотрудничало с компаниями из Ирана, на которые наложены западные санкции, сообщается в расследовании издания «Схемы» (проект украинской службы «Радио Свобода»).

Журналисты получили копии документов, изъятых у бывшего руководителя компании Вячеслава Богуслаева, который сейчас проходит подозреваемым по статье о коллаборационной деятельности.

Согласно документам, «Мотор Сич» продавала иранским компаниям продукцию двойного назначения, в частности авиационные двигатели АИ-9 и ТВ3-117. Такие модели, пишут авторы расследования, устанавливают на небольшие транспортные самолеты, а также на военные вертолеты, например, типа Ка-52, который использует Россия в войне против Украины.

«Схемы» приводят названия иранских компаний, с которыми сотрудничал «Мотор Сич». Это:

Design and Manufacturing of Aeroengines (DAMA), другое ее название — Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

Iran Aircraft Industries (IACI);

Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Эти компании связывают с государственным военно-промышленным комплексом Ирана, а также разработкой и производством различных моделей беспилотников Shahed, которые Россия использует для атак на Украину. Иранские компании давно находятся под санкциями Евросоюза и США. После начала полномасштабного российского вторжения к санкциям присоединилась Украина, называя Иран соучастником военных преступлений России.

В процессе изучения документов журналисты обнаружили еще одну иранскую компанию New Aviation Technology and System (NATS), с которой «Мотор Сич» продолжал сотрудничать даже после российского вторжения и которая до сих пор не находится под санкциями. Однако в ней работают люди, ранее замеченные в подсанкционной Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM).

Главу «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева задержали в конце октября 2022 года по обвинению в «коллаборационной деятельности» и «пособничестве государству-агрессору».

По версии СБУ, «Мотор Сич» по договоренности с «Ростехом» незаконно поставляло товары военного назначения для российской штурмовой авиации. Речь шла о поставках оптовых партий украинских авиадвигателей, которые использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа Ми-8АМТШ-ВН, Ка-52 и Ми-28Н. «Соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину», — заявили в СБУ.

В «Ростехе» утверждали, что перестали устанавливать двигатели «Мотор Сич» на российские вертолеты после введенных в 2014 году ограничений.