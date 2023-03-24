Минтруд утвердил список из 149 профессий для прохождения альтернативной службы

Министерство труда России утвердило обновленный список профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы, а также перечень организаций, где ее можно проходить. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

В список вошло 149 наименований, из которых 64 — рабочие профессии и 65 — должности служащих.

Об обновлении списка профессий Минтруд сообщал в начале февраля. В ведомстве рассказывали, что список пополнился 25 профессиями рабочих специальностей (среди них — дорожный рабочий, дояр, животновод, рабочий полигона, рыбак прибрежного лова, токарь, швея) и 22 должностями служащих (среди них — инженер по сварке, специалист по защите информации, химик, зубной техник).

Из перечня также исключили семь профессий рабочих (например, гардеробщик, курьер, почтальон, обувщик по ремонту обуви) и 15 должностей служащих (среди них — агрохимик, врач-кардиоревматолог, микробиолог, концертмейстер, экономист по планированию)

Список профессий для альтернативной службы формируется ежегодно.

В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об альтернативной гражданской службе во время мобилизации. В законе появилась новая статья, в которой говорится, что людей, проходящих альтернативную службу в подведомственных государственным органам организациях, могут отправить на работу гражданским персоналом в войска. Те, кто проходит альтернативную службу в подразделениях вооруженных сил, продолжат работать на прежних местах.

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