Кремль решил «воздержаться от участия» в акции «Час Земли». Ее ежегодно проводит Всемирный фонд дикой природы, объявленный в РФ «иноагентом»

Кремль в 2023 году не будет принимать участия в акции «Час Земли», в рамках которой по всему миру, в числе прочего, выключают подсветку зданий, сообщает «Интерфакс».

«В этом году мы приняли решение воздержаться от участия в этой акции», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что это связано с тем, что Всемирный фонд защиты дикой природы (WWF), проводящий «Час Земли» объявлен «иностранным агентом».

WWF был внесен Минюстом РФ в перечень «иностранных агентов» 10 марта. После этого организация объявила, что в 2023 году «Час Земли» пройдет 25 марта в новом формате.

«На официальном сайте Часа Земли 60.wwf.ru каждый сможет выбрать правильный для себя способ „сохранить красоту“: узнать, как стать волонтером, подписаться на регулярные пожертвования, получить подборку фотографий или же поддержать природоохранный проект „Выдай паспорт снежному барсу“, направленный на изучение и сохранение этого редкого вида», сообщил WWF.

«Час Земли» проводится с 2008 года. В России в рамках акции отключали подсветку на зданиях в десятках городов. Так, в 2021 году в рамках «Часа Земли» в Москве выключали подсветку «высоток», Кремля, храма Христа Спасителя, Останкинской телебашни и ряда других.

Всемирный фонд защиты дикой природы (WWF) не согласен с включением в реестр «иноагентов» и собирается оспаривать это решение.