Бывший глава пресс-службы московской полиции, уволившийся на фоне дела Ивана Голунова, получил пост в МВД России

Бывший глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов, уволившийся на фоне дела журналиста Ивана Голунова, которому подбросили наркотики, назначен на должность заместителя начальника управления по взаимодействию со СМИ МВД России.

Соответствующее сообщение появилось на официальной странице МВД во «ВКонтакте» 23 января, однако внимание на него обратили лишь спустя два месяца.

Агентству «Москва», обратившемуся 22 марта в МВД за комментариями, подтвердили назначение Титова, добавив, что он «вернулся в полицию в рамках законодательства». При этом в МВД вновь озвучили версию, что увольнение Титова из московской полиции было связано не с делом Голунова, а с тем, что ему предложили работу в правительстве Москвы.

В июне 2019 года Ивана Голунова, тогда работавшего специальным корреспондентом «Медузы», задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. После масштабной общественной кампании в защиту Голунова уголовное преследование журналиста было прекращено, а причастные к преследованию журналиста полицейские сами стали обвиняемыми.

В мае 2021 года уволенных к тому времени полицейских Романа Феофанова, Акбара Сергалиева, Дениса Коновалова, Максима Уметбаева и их начальника Игоря Ляховца приговорили к срокам от семи до 16 лет лишения свободы, потом суд снизил им сроки на шесть-девять месяцев.

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