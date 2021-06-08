Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

МВД России

В июне 2019 года специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. В качестве доказательства вины журналиста УВД по ЗАО Москвы распространило фотографии «нарколаборатории», якобы сделанные в квартире Голунова.

Снимки явно нежилого помещения, не имеющего ничего общего с квартирой Голунова, где бывали его друзья, в том числе журналисты, в итоге стали еще одним свидетельством в пользу того, что дело о покушении на сбыт наркотиков сфальсифицировано.

Эти фотографии, напоминает Голунов в своем телеграм-канале, вызвали сомнения не только у журналистов, но и у пресс-службы ГУ МВД по Москве. Игорь Ляховец, служивший в УВД по ЗАО, продолжал, как пишет Голунов, уверять, что снимки были сделаны именно в квартире журналиста. Юрий Титов, возглавлявший тогда пресс-службу московской полиции, тоже утверждал в течение нескольких часов, что фото — именно из дома журналиста. Однако в итоге все же было объявлено, что произошла накладка, и пресс-релиз с этими фотографиями удалили с сайта ГУ МВД.

МВД России

МВД России

Снимки «нарколаборатории», как удалось выяснить, были сделаны на одной из дач в Одинцовском районе Подмосковья. В июне 2019 года сотрудники УВД по ЗАО задержали по подозрению в незаконном производстве или сбыте наркотиков в особо крупном размере Евгения Панкова и Максима Сахарова. Дача, на которой сфотографировали «нарколабораторию», принадлежала деду Панкова, сдававшему ее в аренду. После смерти деда Панков стал наследником участка со строениями. Панков и Сахаров, писала Baza в июле 2019 года, вину не признали.

Следователи, занимавшиеся делом Панкова и Сахарова, пишет Голунов, не нашли на оборудовании для производства наркотиков отпечатков пальцев и ДНК задержанных. Биллинг телефонных звонков, проверка компьютеров и телефонов тоже ничего не дали. Часть вещдоков («пакетики с неизвестным веществом») были утеряны.

Через полтора года, когда закончился предельный срок содержания в СИЗО, Панкова и Сахарова отпустили под подписку о невыезде. По делам о незаконном производстве или сбыте наркотиков у фигурантов есть право выбрать, чтобы их дело рассматривал суд присяжных. Когда стало понятно, что обвиняемые хотят воспользоваться этим правом, прокуратура отправила дело на доследование. Адвокат Сахарова от каких-либо комментариев «Медузе» отказался, сославшись на то, что следствие пока не завершено.

Игорь Ляховец, распространивший снимки «нарколаборатории Голунова», 28 мая был приговорен к 12 годам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Еще трое обвиняемых по этому делу получили по 8 лет, а единственный фигурант, признавший вину, — Денис Коновалов — пять лет. Все они уже решили обжаловать приговор.

Юрий Титов на фоне дела Голунова был уволен из МВД, но вскоре устроился на работу в структуру мэрии ГКУ «Московская безопасность».

Читайте также

Праздновать нечего Полицейские, подкинувшие наркотики Голунову, отправятся в колонию. Заявление редакции «Медузы»

Читайте также

Праздновать нечего Полицейские, подкинувшие наркотики Голунову, отправятся в колонию. Заявление редакции «Медузы»

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег