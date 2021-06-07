Фигуранты дела Голунова обжаловали приговор

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Бывшие полицейские, обвиняемые в фабрикации уголовного дела против корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обжаловали приговор, вынесенный им Мосгорсудом 28 мая. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Жалобы подали: Игорь Ляховец, которому суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима, Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев, получившие по восемь лет колонии общего режима.

Еще один фигурант дела — Денис Коновалов, признавший свою вину и приговоренный к пяти годам лишения свободы, — также собирается в ближайшее время подать жалобу, сообщил его адвокат Алексей Губкин. Сразу после оглашения приговора сообщалось, что Коновалов не намерен оспаривать решение суда. «В апелляционной жалобе, которую я подам сегодня, будем просить о снижении срока», — сказал адвокат Коновалова.

Бывшие сотрудники полиции обвинялись в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Кроме Коновалова, полностью свою вину никто из фигурантов дела не признал.

Спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Виновным он себя не признавал и настаивал, что наркотики ему подбросили. 11 июня после масштабной общественной кампании в защиту Голунова уголовное преследование журналиста было прекращено.

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