Журналиста «Комсомольской правды» в Беларуси приговорили к трем годам колонии за статью, которая провисела на сайте семь минут

Минский городской суд приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко, обвинявшегося в разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти, сообщает Белта.

По версии обвинения, журналист, «действуя по мотивам политической и идеологической вражды, в период с июня 2020 года по октябрь 2021 года совершил ряд преступлений». Кроме того, он якобы «изготовил и разместил в интернете негативные, непристойные и недопустимые» высказывания в отношении Александра Лукашенко.

Можейко не признал своей вины.

Геннадия Можейко задержали в октябре 2021 года из-за написанной им статьи про белорусского IT-специалиста Андрея Зельцера, которого посмертно обвинили в убийстве сотрудника КГБ Беларуси Дмитрия Федосюка. В материале содержался комментарий бывшей одноклассницы Зельцера, которая говорила, что тот был «положительным, правдивым, выступал за правду» и она «не знает, что с ним произошло».

По информации «Комсомольской правды», статью удалили с сайта издания через семь минут после публикации. Однако власти Беларуси все равно заблокировали сайт издания. Из-за этого «Комсомольская правда» объявляла о закрытии своего представительства в Беларуси.

По предъявленным статьям Геннадию Можейко грозило до 12 лет лишения свободы.

История Геннадия Можейко

Сажать за такие тексты — безумие Журналисту белорусской «Комсомольской правды» Геннадию Можейко грозит 12 лет колонии за статью, которую удалили сразу после публикации. Вот его история

История Геннадия Можейко

Сажать за такие тексты — безумие Журналисту белорусской «Комсомольской правды» Геннадию Можейко грозит 12 лет колонии за статью, которую удалили сразу после публикации. Вот его история