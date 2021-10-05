«Комсомольская правда» закрыла представительство в Белоруссии после ареста журналиста, написавшего об обвиняемом в убийстве сотрудника КГБ

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«Комсомольская правда» закрывает свое представительство в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении редакции «КП».

Как подчеркивается в заявлении, такое решение было принято после анализа «событий последнего года и особенно последней недели».

В «Комсомольской правде» сообщили, что всем сотрудникам белорусской редакции выплатят компенсации или предложат работу на других позициях в холдинге.

Сайт «Комсомольской правды в Беларуси» был заблокирован после того, как в издании вышла статья о подозреваемом в сотрудника КГБ Андрее Зельцере. В материале были приведены слова бывшей одноклассницы Зельцера, которая говорила, что он был «положительным, правдивым, выступал за правду» и она «не знает, что с ним произошло».

Автор материала, журналист Геннадий Можейко был задержан, сейчас он находится в СИЗО, его обвиняют по статьям о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По данным «Комсомольской правды» Можейко задержали в Москве, после чего вывезли в Белоруссию. Власти Белоруссии это отрицают, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле «не знают», так это или нет.

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