World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики после семи лет отстранения. Но атлеты не смогут участвовать в соревнованиях из-за войны в Украине

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) решил восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации.

ВФЛА выполнила все требования плана по восстановлению членства, что подтвердил независимый аудит, говорится в пресс-релизе World Athletics. В своей дальнейшей деятельности ВФЛА должна соответствовать 35 пунктам «особых условий». Они необходимы для мониторинга и оценки ВФЛА со стороны World Athletics, а также призваны «защитить ВФЛА от внешнего давления и попыток повлиять или контролировать ее деятельность».

При этом отмечается, что российские и белорусские спортсмены, официальные лица и персонал все еще отстранены от соревнований из-за вторжения РФ в Украину.

Совет World Athletics намерен создать рабочую группу, которая должна будет предложить организации условия снятия ограничений с атлетов и представителей России и Беларуси.

Членство ВФЛА было приостановлено с 2015 года из-за допингового скандала. В марте 2022 года на фоне войны в Украине отстранил атлетов и представителей России и Беларуси от участия в соревнованиях.

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