С соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда сняли обвинения в домашнем насилии. Из-за этих обвинений он остался без работы

Прокуратура округа Ориндж в Калифорнии отказалась от всех обвинений против одного из создателей мультсериала «Рик и Морти», актера и аниматора Джастина Ройланда. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на представителя прокуратуры.

«Сегодня мы сняли все обвинения, поскольку у нас недостаточно улик, чтобы доказать их вне разумного сомнения», — заявил представитель окружного прокурора Тодд Спитцер 22 марта.

Ранее прокуратура выдвинула против него обвинения в домашнем насилии с нанесением увечий и незаконном лишении свободы путем угроз, насилия, мошенничества и/или обмана. Дело возбудили в мае 2020 года, публично об этом стало известно в январе 2023 года.

После снятия обвинений Джастин Ройланд заявил в твиттере, что «до сих пор глубоко потрясен ложью» о себе, и разочарован тем, как много людей осудили его, «не зная фактов». Ройланд утверждает, что обвинения против него строились «на словах озлобленной бывшей». Сейчас, по словам актера, он собирается «сосредоточиться на творческих проектах и восстановлении доброго имени».

После сообщений о том, что Ройланда обвиняют в домашнем насилии, он потерял работу во всех проектах. Так, с ним прекратили сотрудничество телеканал Adult Swim («Рик и Морти») и стриминговый сервис Hulu («Обратная сторона Земли»). Также Ройланд ушел из игровой студии Squanch Games, которая работает над комедийным шутером High on Life.

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