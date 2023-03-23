«Мемориал» рассказал об обысках по делу о «реабилитации нацизма». «Орудия преступления» искали в холодильнике и под крышкой унитаза

Правозащитный центр «Мемориал» рассказал, как проходили обыски по делу о «реабилитации нацизма» в офисах и квартирах сотрудников организации, а также о том, где и как у них искали «орудия и средства совершения преступления и предметы, на которых имеются следы преступления».

Во время следственных действий сотрудники правоохранительных органов осмотрели банку с мукой, холодильник, чемоданы с летней одеждой, елочные игрушки, личные фотографии, мусорное ведро, кошачий наполнитель, белье, а также заглянули под крышку унитаза. Один из сотрудников разорвал пакетики с сахаром, заявив, что там «может быть ЛСД».

У сотрудников «Мемориала» изъяли стикеры правозащитного центра, маску с надписью «Мемориал не запретить», значок «Нет войне», книгу о Первой чеченской войне, календарь 2007 года и советский загранпаспорт. Телеграм-канал «Полный ПЦ 2.0» отмечает, что один из сотрудников назвал СССР «запрещенной экстремистской организацией».

Кроме того, «Мемориал» сообщает, что во время обыска сотрудники правоохранительных органов «угостились» водкой и сладостями, которые нашли, а также забрали кофе и конфеты, которые были приготовлены для подарков репрессированным.

В заключение «Полный ПЦ 2.0» обращает внимание на надпись, которую один из участников обыска оставил на шаблоне грамоты, предназначенной для жертв политических репрессий.

В Москве 21 марта прошли обыски у девяти сотрудников «Мемориала», а также в двух помещениях правозащитного центра. Как пишет «Медиазона», после обысков всех правозащитников допросили в СК, а затем отпустили. При этом председатель совета «Мемориала» Олег Орлов стал фигурантом уголовного дела о повторной «дискредитации» армии из-за поста в фейсбуке.

Обыски у «Мемориала» проходили по делу о «реабилитации нацизма», о котором стало известно в начале марта. Дело было возбуждено в отношении «неустановленных сотрудников» организации. По версии следствия, правозащитный центр, «пренебрегая исторической правдой», опубликовал в «Списке жертв политического террора СССР» имена троих мужчин, которые могли участвовать в нацистских преступлениях.

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В Москве у сотрудников «Мемориала» прошли обыски по делу о «реабилитации нацизма» На главу правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова завели уголовное дело

Подробнее об обысках в «Мемориале»

В Москве у сотрудников «Мемориала» прошли обыски по делу о «реабилитации нацизма» На главу правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова завели уголовное дело