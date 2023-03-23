«Медиазона»: руководство московских станций дезинфекции попросило сотрудников вербовать друзей и знакомых на войну в Украине

«Московский городской центр дезинфекции» провел встречу с сотрудниками, на которой руководители «читали лекцию про то, как выгодно идти добровольцем» на войну в Украину, рассказал «Медиазоне» один из участников собрания.

Среди прочего, по его словам, на встрече говорили о денежных выплатах «добровольцам» по 200 тысяч рублей единоразово от организации и по 50 тысяч рублей от города каждый месяц, а также поддержке семей в случае ранения или смерти.

Руководители сообщили сотрудникам, что от них потребовали «привести от каждой городской дезстанции около ста добровольцев», которые бы отправились на войну, утверждает источник издания.

Однако поскольку на станции, где работает собеседник «Медиазоны», трудоустроены меньше ста мужчин, сотрудников попросили общаться с «посторонними людьми, друзьями, знакомыми — кем угодно» и приносить их контактные данные руководству для вербовки.

«Это странное мероприятие продлится до 31 марта и закончится ничем — не думаю, что найдется хотя бы один желающий. Недавно центр также обновлял данные воинского учета сотрудников — это было плановое мероприятие, проведенное в срочном порядке», — сказал участник встречи.

В Москве работает 11 дезинфекционных станций, которые занимаются дезинфекцией различных помещений, транспорта, зданий медицинских и образовательных организаций, канализации, а также уничтожением крыс и насекомых.

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