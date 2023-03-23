Московский физико-технический институт (МФТИ) отменил открытую встречу студентов с главным редактором «Новой газеты» и лауреатом Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым. Открытая дискуссия на тему «Конфликт поколений после 24 февраля» должна была состояться в вузе 28 марта.

Как говорится в обращении ректора МФТИ Дмитрия Ливанова, это произошло из-за того, что не удалось выполнить «условие деполитизации» беседы, из-за чего возник риск провокаций и нарастания напряженности в студенческом сообществе.

«Принципиально для нас было выполнять условие деполитизации этих открытых разговоров, посвящая их обсуждению профессиональных вопросов, и сохраняя таким образом единство нашего сообщества, в котором, как и в любом другом, присутствуют разные точки зрения по самым горячим актуальным проблемам. К сожалению, в случае с приглашением Дмитрия Муратова это условие выполнить не получилось, — пишет ректор.

Ливанов отметил, что после анонса мероприятия в соцсетях возник «шквал негативных эмоций со стороны людей, внешних по отношению к Физтеху».

Нападки на вуз и Муратова появились в ряде провластных телеграм-каналов, в том числе в Readovka, где Муратова назвали «русофобом», а «Новую газету» — «иноагентом» (это не так — издание не внесено в реестр «иностранных агентов»).

По словам ректора, встреча с Муратовым будет перенесена на новую дату.

Дмитрий Муратов подтвердил отмену мероприятия в телеграм-канале «Новой газеты». «Меня еще в январе позвали на встречу со студентами МФТИ. Я предупредил, что со мной придут и неприятности. Вчера, 22 марта, после публикации объявления о встрече на сайте университета, он подвергся омерзительной критике со стороны различных ультра. Уровень нападок понятен — один из крайних националистов (знаете эту породу? Ходят в камуфляже, но в Москве) даже изложил тезисы моего «антипатриотического» выступления, которое я даже еще не написал… С таким чутьем надо трюфели искать…» — написал он.

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