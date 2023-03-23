Евросоюз выступил в поддержку «Мемориала» в связи с обысками и уголовными делами, «несправедливо возбужденными против его представителей». Об этом говорится в телеграм-канале представительства ЕС в России.

«Мемориал» играет в России неоценимую роль в защите прав человека и в борьбе с попытками манипулировать исторической памятью о политических репрессиях в России в 20 веке.

Последние действия российских властей — это еще один шаг в продолжающемся процессе запугивания и преследования независимых и критических голосов в российском обществе. Как один из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года, российское общество «Мемориал» играет уникальную роль для российского народа и для всей Европы.

ЕС призвал российские власти прекратить необоснованное преследование «Мемориала» и его сотрудников, а также соблюдать «верховенство права, Конституцию России и обязательства страны в рамках международного права, в том числе в области прав человека».

21 марта в Москве в домах у сотрудников «Мемориала», а также в офисе организации прошли обыски в рамках дела о «реабилитации нацизма». После обысков правозащитников допросили в Следственном комитете, а затем отпустили. На председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова завели дело о повторной «дискредитации» армии.

Вот как это было

В Москве у сотрудников «Мемориала» прошли обыски по делу о «реабилитации нацизма» На главу правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова завели уголовное дело

Вот как это было

В Москве у сотрудников «Мемориала» прошли обыски по делу о «реабилитации нацизма» На главу правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова завели уголовное дело