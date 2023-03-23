Автора ютьюб-канала «Дикий десантник» Асхабали Алибекова приговорили к году и двум месяцам колонии по делу о «дискредитации» армии

Приморский районный суд Новороссийска приговорил автора ютьюб-канала «Дикий десантник» Асхабали Алибекова к году и двум месяцам колонии строгого режима по уголовному делу о повторной «дискредитации» армии. Об этом «ОВД-Инфо» сообщила защитница блогера Марина Дубровина.

По данным проекта, поводом для уголовного преследования Алибекова стали его ролики об Украине и Путине. Прокурор запрашивал в качестве наказания для блогера год и четыре месяца колонии строгого режима.

«ОВД-Инфо» напоминает, что в январе 2023 года сторона защиты просила об особом порядке рассмотрения дела, поскольку Алибеков признал свою вину, однако суд тогда отказал.

«Я устал доказывать свою правоту, я уже понял, что система меня сломает. Я лучше отделаюсь малой кровью и побыстрее увижу свою семью, я не верю нашей судебной системе. Я уверен, что вы меня посадите, лучше я признаю вину и получу меньший срок», — сказал тогда блогер. В начале марта сторона защиты снова запросила особый порядок рассмотрения дела, однако суд опять ответил отказом.

Асхабали Алибеков — уроженец Дагестана, участник Второй чеченской войны. Он получил известность в начале 2018 года, когда, будучи военнослужащим Черноморского флота, записал видео с призывами к бойкоту предстоящих президентских выборов и отставке Владимира Путина.

До этого, в 2017 году, Алибеков получил три года условно за то, что ударил младшего по званию и сломал ему челюсть. Военнослужащий полностью признал вину. Летом 2018 года, после публичной критики Путина, Алибекову заменили условный срок на реальный. Также он был уволен с флота.

После начала российского вторжения в Украину блогер неоднократно выступал против войны. В марте и июле Алибеков получил два штрафа на общую сумму 80 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» российской армии. Поводом для штрафов, по словам блогера, стали видео с призывами остановить войну в Украине.

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