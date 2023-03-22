«Верстка»: с начала марта как минимум в 52 регионах России жаловались на задержки выплат военным

С начала марта во «ВКонтакте» появились десятки жалоб на задержку денежных выплат российским военнослужащим. «Верстка» подсчитала, что их опубликовали жители как минимум 52 регионов России и аннексированного Крыма.

Среди тех, кто не получает выплаты, есть и мобилизованные, и контрактники, и добровольцы, сообщает «Верстка» со ссылкой на слова собеседников из разных регионов России. По данным издания, массовые задержки с выплатами начались в 2023 году — в 2022 году с ними сталкивались единицы.

«Они как-то увольняют ребят и назначают в другие части. И в этот момент могут напортачить с документами. У нас так и произошло», — рассказала изданию жительница Москвы по имени Виктория, мужа которой мобилизовали осенью. По слова женщина, выплаты на его карту не поступают с января.

Жительница Ивановской области по имени Дарья рассказала, что ее муж также был мобилизован и не получает деньги с февраля. В Едином расчетном центре Минобороны Дарье сообщили, что с 31 января муж числится уволенным из одной части, но не переведенным в другую.

Глава организации помощи военнослужащим «Союза комитетов солдатских матерей» Валентина Мельникова пояснила, что и контрактникам, и мобилизованным, и добровольцам должны платить от 195 тысяч рублей в месяц. Задержки выплат объясняются коллапсом, с которым столкнулась армейская бюрократия, считает Мельникова.

«Порядка 80% обращений к нам об этом: человек прикреплен к одной части, а воюет в составе другой. Не понимают люди, не хотят понимать, что воинская часть — это куча военнослужащих и куча документов. Если эти люди там были до этого, если их знают, как в случае с контрактниками, там могут что-то проверить. Если это просто фамилия в списке, как в случае с мобилизованными или добровольцами, там начинается неразбериха. Не было у нас такого количества людей задействовано в боевых действиях раньше», — сказала она.

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