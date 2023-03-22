В суде по делу Лилии Чанышевой, бывшей главы штаба Навального в Уфе, свидетельница обвинения рассказала об угрозах со стороны полиции

Свидетельница обвинения по делу бывшей главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, которую подозревают в организации «экстремистского сообщества», заявила в суде, что не считает деятельность обвиняемой незаконной.

Как пишет команда Навального, 22 марта на заседании Кировского районного суда Уфы свидетельница по имени Настя разрыдалась во время допроса гособвинителя.

Она рассказала, что в феврале 2022 года ее похитили в вузе двое полицейских и отвезли в отделение. По словам свидетельницы, там на парковке сотрудник Центра «Э» по фамилии Ишмухаметов пытался завербовать ее, предлагая ежемесячное вознаграждение в размере 12 тысяч рублей. В случае отказа он грозил девушке уголовным преследованием. В итоге она согласилась подписать расписку от сотрудника полиции, но сразу же сообщила об этом Лилии Чанышевой.

После того, как свидетельница расплакалась, в суде был объявлен перерыв.

Лилия Чанышева работала в аудиторской компании Deloitte, затем в 2017-2021 годах возглавляла уфимский штаб Алексея Навального. В ноябре 2021 года ее задержали в Уфе. Чанышева стала первой задержанной по делу о создании «экстремистского» сообщества, возбужденному против Алексея Навального и его сторонников осенью 2021 года. С тех пор она находится под стражей.

В сентябре 2022 года Чанышевой предъявили окончательное обвинение: ей вменяют в вину призывы к экстремизму (часть 1 статья 280 УК), деятельность экстремистского сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статья 282.1 УК), создание организации, нарушающей права граждан (часть 3 статься 239 УК). В совокупности Чанышевой грозит до 18 лет лишения свободы.

Подробнее о деле Лилии Чанышевой

Лилия Чанышева — первая арестованная по «экстремистскому» делу против сторонников Навального Она занялась политикой, оставив успешную карьеру аудитора. Теперь ей грозит до 10 лет колонии

Подробнее о деле Лилии Чанышевой

Лилия Чанышева — первая арестованная по «экстремистскому» делу против сторонников Навального Она занялась политикой, оставив успешную карьеру аудитора. Теперь ей грозит до 10 лет колонии