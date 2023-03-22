В Петербурге опечатали 20 баров. Их подозревают в «вовлечении» подростков в «антиобщественные действия»

В Санкт-Петербурге на Думской улице и улице Ломоносова опечатали 20 баров. Об этом сообщает «Фонтанка».

На фотографиях, которые публикует издание, видно, что заведения опечатаны лентой с аббревиатурой управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

По информации «Фонтанки», заведения опечатали в рамках уголовного дела о «вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий» (статья 151 УК РФ). Его расследует СК по Центральному району города, подозреваемых в деле нет.

Издание 78.ru со ссылкой на источник пишет, что подростков якобы пускали в некоторые заведения на Думской улице, где продавали им «нелицензированный алкоголь, после чего многие получали отравление».

Вечером 17 марта сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ пришли в московские бары Underdog и La Virgen. В результате рейда задержали 40 человек. Большинство из них отпустили без протоколов. Как писала SOTA, после появления силовиков в баре Underdog там начали включать песни Шамана и «Любэ». Один из сотрудников утверждал, что силовики заставляли посетителей подпевать, угрожая электрошокерами. Видео, как посетители поют песню «Любэ», публиковали СМИ.

На следующий день владельцы баров опубликовали заявление, в котором они принесли извинения «в том числе всем правоохранителям, которым пришлось участвовать в данных мероприятиях из-за нас и тратить свое время».

Летом 2022 года La Virgen анонсировал распродажу виниловых пластинок, сборы от которой предполагалось передать организации, помогающей украинским беженцам и отрядам теробороны. Владельцы позже заявили, что аккаунт, на котором разместили анонс, был взломан.

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