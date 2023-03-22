У офиса «Мемориала» в Екатеринбурге загорелся автомобиль. Владелец машины утверждает, что это был поджог

В Екатеринбурге в ночь на 22 марта произошел пожар у офиса местного отделения «Мемориала».

Как сообщает издание «Екатеринбург Онлайн», загорелся припаркованный у здания автомобиль Porsche. Его владелец заявил, что кто-то «целенаправленно подошел, облил и поджег» автомобиль.

От машины огонь перекинулся на фасад здания.

Как пишут «Вечерние ведомости», от огня сильно пострадали окна нового офиса «Мемориала», находящегося на первом этаже, а помещение закоптило дымом, однако вещи внутри остались целы.

«Непонятно, откуда взялся этот автомобиль под окнами и почему он загорелся. Очень подозрительно», — рассказал представитель организации изданию Itʼs My City.

«Мемориал» в Екатеринбурге в конце 2022 года по требованию властей был вынужден освободить помещение, которое занимал 17 лет. Вскоре организация договорилась о переезде в здание, принадлежащее «Ельцин-центру». Во время переезда 13 марта полицейские на несколько часов задержали водителя, перевозившего вещи «Мемориала».

21 марта в Москве у сотрудников «Мемориала» прошли массовые обыски в рамках дела о «реабилитации нацизма». В отношении председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова завели дело о повторной «дискредитации» армии.

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