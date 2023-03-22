ФРС США повысила базовую ставку в восьмой раз за год

ФРС США на очередном заседании повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5% годовых.

Решение о повышении было принято единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков. В своем заявлении ФРС подчеркнула, что в долгосрочной перспективе продолжает стремиться к инфляции в 2%.

Также ведомство упомянуло недавнее банкротство нескольких крупных банков, отметив, что хотя масштаб последствий этого «неясен», в целом американская банковская система «надежна и устойчива».

«Интерфакс» отмечает, что впервые за долгое время в пресс-релизе не были отдельно упомянуты последствия пандемии коронавируса и войны в Украине.

В последний раз на таком высоком уровне ставка была в 2007 году.

Повышение стало за последние 12 месяцев. За это время в общей сложности ФРС подняла ставку на 4,5 процентных пункта.

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