«Это свидетельствует о серьезных проблемах с обеспечением». CIT сообщила, что Россия снимает с хранения советские танки Т-54

С базы на Дальнем Востоке вывозят советские танки Т-54 и Т-55. Об этом сообщают аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT), в распоряжении которых оказались фотографии эшелона, перевозящего военную технику.

По информации CIT, эшелон с техникой недавно отправился из города Арсеньев Приморского края, где находится 1295-я Центральная база резерва и хранения танков. На фотография аналитики опознали советские средние танки семейства Т-54/55. В одном эшелоне находились и танки Т-54, и танки, которые могут быть более поздними Т-54 или Т-55.

Ранее CIT уже сообщала об отправке военной техники с этой базы — с нее отправляли танки Т-62М (В), затем их использовали на войне в Украине. Аналитики отмечают, что снятие с хранения Т-54/55 зафиксировано ими впервые.

По спутниковым снимкам CIT установила, что в период с июня по ноябрь 2022 года базу в Арсеньеве покинул как минимум 191 танк — вероятно, в основном Т-62. В реальности их число может быть значительно больше, отмечается в публикации.

CIT также отмечает недостатки танков Т-54 и Т-55: отсутствие дальномеров, баллистических вычислителей, систем управления огнем, примитивные прицелы и неполноценную стабилизацию орудия (у Т-54).

«Мы затрудняемся назвать возможные сферы применения этих танков, но, в любом случае, наряду со снятием с хранения БТР-50 и установкой на [бронетранспортеры] МТ-ЛБ корабельных зениток это однозначно свидетельствует о серьезных проблемах с обеспечением ВС РФ бронетехникой», — считают аналитики.

Танк Т-54 был создан на базе Т-44 и принят на вооружение в 1946 году. Серийное производство продолжалось до 1959 года, всего было выпущено более 20 тысяч Т-54. У него также есть множество модификаций. Снят с вооружения России в 1994 году. Танк Т-55 был создан на базе Т-54 и производился до 1979 года.

Россия с самого начала полномасштабной войны в Украине несла серьезные потери в военной технике. Согласно отчету британского Международного института стратегических исследований (IISS), за год войны Россия потеряла около 50% своих современных танков — Т-72Б и Т-72Б3М, а также большое количество Т-80. По данным военно-аналитического проекта Oryx, всего Россия потеряла больше 1700 танков. Из них 1020 были уничтожены, еще около 550 захватили украинские военные.